بعد واقعة حسن شاكوش.. هاني شاكريعيد النظر في عضويات الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

صرح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بأن مجلس النقابة سوف يعيد النظر في كافة التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع، مؤكدا رفضه لما حدث مؤخرآ من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد مطربي أغاني المهرجانات والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدي علي الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري.

وأكد نقيب المهن الموسيقية في بيان، حصل الخليج 365، على نسخة منه، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط ولكن هناك أيضا شروطا عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض علي رزيلة أو عادات سيئة وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولي ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.

وأضاف هاني شاكر أن هناك جدلا حدث في المجتمع كما أن هناك شبه اتفاق بين طوائف المجتمع كافة على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمي بأغاني المهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقي وإقاعات "الزار"، مشيرا إلى أنها كلمات موحية ترسخ لعادات وايحاءات غير أخلاقية في كثير منها، وبعدما أفرزت هذه المهرجانات ما يسمي بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الإنحدار الفني والأخلاقي وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

يُذكر أن حالة سخط سادت الشارع المصري، عقب تلفظ مغني المهرجانات حسن شاكوش بجملة "خمور وحشيش" من مهرجان "بنت الجيران" أثناء حفلته الجمعة الماضية بإستاد القاهرة.