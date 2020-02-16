طرح الفنان ويجز أحدث أغانيه، بعنوان نصين، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية نصين من توزيع نادر حمدي. Advertisements يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرًا كليب بعنوان حورية، وهو من إخراج وسام الشامي، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ويجز يطرح أحدث أغانيه "نصين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.