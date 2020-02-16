نوال الزغبي نجمة Caftan Mazagan بدورته التاسعة في المغرب!



تحلّ النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة شرف على مهرجان Caftan Mazagan وهو حدث سنوي من تنظيم (جمعية الأيادي البيضاء) ودار أزياء ليليان بالشراكة مع قطاع الصناعة التقليدية في المملكة المغربية. الهدف من الدورة التاسعة على غرار الدورات السابقة هو تسليط الضوء على الصناعات التقليدية، ودورها في إنعاش السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى التعريف بالقفطان المغربي وبالمصممين الذين يقفون وراء هذا التراث المغربي المتميّز. Advertisements نوال الزغبي وكما كل سنة يتم اختيار نجمة عربية للتسويق للقفطان المغربي ولدعم الصناعة المغربية، وهذه السنة كان التعاون مع الذهبية نوال الزغبي التي ستكون ضيفة شرف الحدث لدورة ٢٠٢٠، بتاريخ ٢٩ شباط/فبراير الحالي، كما سيتم تكريمها بحضور بعض الشخصيات الدبلوماسية، الفنية والاجتماعية في كازابلانكا. نذكر أنّ ريع الحدث سيعود لتجهيز مراكز الخياطة وتمكين النساء في هذا المجال.

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