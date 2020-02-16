حسين فهمي بالفيديو: أعشق النساء وعلاقتي بطليقاتي ممتازة



رغم مروره بالكثير من التجارب الفاشلة، اعترف الفنان حسين فهمي بعشقه للنساء وإيمانه بقيمة الحب في حياته.

وأكد أن كل أيامه "فالنتاين" ويعشق دلع الستات، لافتا إلى أنه لم يعمل مع نجمة سينمائية إلا إذا كان يحبها، ونفى فهمي تدهور علاقته بزوجاته السابقات لافتا إلى وجود علاقة احترام مع زوجته الأولى والدة ولديه محمود ونائلة والفنانة ميرفت أمين أم ابنته منة الله.

وأضاف حسين فهمي، في تصريحات إذاعية ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، طبعا بحب الستات دي مفيهاش سؤال وبحب الفلانتين عشان بحب الحب والحياة والناس وكل أيامي فالنتين وبحب أدلع الستات".

ونصح حسين فهمي جمهوره بالاحتفال بعيد الحب: أقول لكل الناس حبوا بعض ليه الكره والغيرة إحساسي بعدم وجود الزمن لا تشعرني بكبر السن، لأنني متصالح دائمًا مع نفسي وراضي ولدي إشباع ذاتي.



وكشف فهمي، طبيعة العلاقة التي تجمعه بزوجاته وأبنائه حاليا في ظل الانفصال عنهم، موضحا أن علاقته بأبنائه جيدة وتابع قائلًا: تجمعني علاقة حب شديدة بين أبنائي محمود ونائلة ومنة وعمري ما ضربتهم وموجهتش إهانة ليهم.

وأكد أنه قام بتربية أبنائه بطريقة ليبرالية وكان كل منهم يدلي برأيه مهما كان هذا الرأي، مشددا على أنه لم يفرض عليهم رأيه في أي وقت وكان يشعر أنهم جزء منه.

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وتحدث قائلا: ابني محمود ونائلة من زوجتي السابقة نادية، ومنة بنتي من ميرفت أمين، وعلاقتي بزوجتي السابقتين مليئة بالتحضر والمدنية.

ووجهت إنجي علي سؤالا للفنان حسين فهمي، قائلة له: بتحب السينما ولا الستات؟ ورد عليها سريعا: الستات طبعًا.. هو ده سؤال يتسأل .. انا مش دبلوماسي خالص، ودخل حسين فهمي في نوبة ضحك بعد هذا السؤال.



وحول علاقته بنجمات الفن أكد فهمي انبهاره بالفنانة الراحلة ليلى مراد مؤكدا أنها الأكثر أنوثة من بين كل النجمات قائلا: خلال رحلتي رأيتها واتهبلت لما شوفتها وقبلت يديها وقلت لها حبيت السينما بسببك، والفنانات كلهم كانوا رائعين ومقدرش اشتغل مع واحدة ومحبهاش كل واحدة لها شخصيتها طبعًا.