نانسي عجرم في اول تصريح لها عن جريمة منزلها...هذا ما قالته

في أول مواجهة بين الفنانة نانسي عجرم والصحافة العربية بعد جريمة مقتل الشاب محمد الموسى في فيلتها، رفضت نانسي خلال مشاركتها في حفل عيد الحب في إستاد القاهرة مساء أمس الجمعة، الحديث عن القضية، وطالبت الصحافة بانتظار صدور قرار القضاء اللبناني.

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وقالت في تصريحات مقتضبة خلف كواليس حفلها الذي أحيته بمناسبة عيد الحب: أنتظر ما يقرره القضاء اللبناني في أزمة مقتل الشاب الذي حاول اقتحام منزلنا، وقدمنا كل المستندات إلى جهات التحقيق للبت في الأمر.

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وعن التطورات الأخيرة المتعلقة بإعادة تشريح جثمان القتيل قالت: القضية ليس فيها أي جديد، وما يحدث هو محاولة من البعض لإثارة الجدل بأمور غير صحيحة.

يذكر أن الحفل هو الأول لنانسي منذ حادث فيلتها الذي وقع ليلة الخامس من كانون الثاني الماضي، ومن المقرر أن تقعد ثاني جلسات محاكمة زوجها فادي الهاشم يوم العاشر من آذار المقبل.