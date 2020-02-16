حكيم ينافس نجوم هوليوود في أحدث ظهور له والجمهور: كده إزاي؟

صدرت أغنية «قلبي يا ناس» لحكيم من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي وإخراج مازن نيازي يوتيوب مصر؛ لتدخل في قائمة الأكثر رواجاً على يوتيوب للمرة السابعة على التوالي.

وتصدرت الأغنية أغنيات ألبومه السبع المتنوعة، والتي طرحها حكيم حتى الآن من ألبومه الجديد «الراجل الصح» على اليوتيوب، والأغنيات هي «الراجل الصح ورقصوني والجارسون واه بحبه والصعيد يادولة والله يسامحك»، التي طرحها من ألبومه الجديد «الراجل الصح».

جلسة تصوير أشبه بنجوم هوليوود

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على الجانب الآخر نشر الفنان حكيم صوراً من جلسة تصوير حديثة ظهر فيها بوزن أقل مما اعتاد على الظهور من خلاله وبإطلالة تشبه إطلالات نجوم هوليوود على غير المعتاد أيضاً، فقد ارتدى العديد من البدلات الكلاسيكية الجذابة حتى إن البعض لم يتعرفوا عليه في البداية متسائلين «مين ده» و«اتغيرت كده إزاي»؟ بعد أن بدا في الصور بإطلالة مختلفة كثيراً.

يذكر أن حكيم ولد بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا وبدأ الغناء وهو في العاشرة من عمره في حفلات المدرسة والأسرة فاكتسب شهرة في بلدته، وفي المرحلة الثانوية جاء إلى القاهرة للبحث عن فرصة للغناء، فغنى في الملاهي الليلية والأفراح، وحاول والده أن يبعده عن الغناء والعودة إلى بلدته لاستكمال دراسته لكنه لم يستجب، وبدأ يذيع صيته في مجال الغناء في الأفراح. في عام 1989 تعرف على الفنان حميد الشاعري والذي قدمه إلى صاحب شركة سونار، والتي أصدرت له أول ألبوم غنائي باسم (نظرة) وحقق نجاحاً وانتشاراً كبيراً.

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