اعترف الفنان عمرو دياب بشكل مباشر بحبه للفنانة دينا الشربيني، ونشر صورة له معها من احتفال عيد الحب وعلق عليها " عيد حب سعيد... زي ما انتي". بدورها نشرت دينا نفس الصورة وعلقت عليها " احتفل مع اسطورتي بألبومه الجديد. عيد الحب لا يمكنه أن يكون أفضل. عيد سعيد حبي". بدورها نشرت دينا نفس الصورة وعلقت عليها " احتفل مع اسطورتي بألبومه الجديد. عيد الحب لا يمكنه أن يكون أفضل. عيد سعيد حبي". Advertisements

وهذه المرة الاولى التي يعترف فيها الفنانان علناً بحبهما.

ويتوقع المقربون من الفنانين أن يعلنا زواجهما قريباً، بعد قصة حب شغلت جمهورهما والصحافة منذ أكثر من سنتين. إقرئي أيضًا: ريا أبي راشد مع زوجها الإيطالي في لقطات رومانسية أفسدتها ابنتهما شاهدوا الصورة الأولى لابنة ألين وطفة

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كانت هذه تفاصيل خبر صور: عمرو دياب ودينا الشربيني يحتفلان بعيد الحب ويعترفان بحبهما للمرّة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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