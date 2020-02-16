صور: أجمل إطلالات النجمات في يوم الحب... نانسي عجرم كسرت القاعدة

نشرت الفنانات صوراً لهن من وحي الاحتفال بيوم الحب، فأطلت ميريام فارس باللون الأحمر التقليدي، كذلك فعلت سيرين عبد النور التي نشرت صوراً لها محاطة بالورود.

أما ماغي بو غصن، فظهرت بإطلالة مميزة مع توب باللون النبيذي، وتنورة باللون الذهبي، بينما ظهرت هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة بفستان أحمر طويل.

بينما ظهرت سميرة سعيد بإطلالة كاجوال باللون الأحمر. Advertisements

أما مفاجأة العيد، فكانت نانسي عجرم، التي أحيت حفلاً في القاهرة، ارتدت فيه بنطلوناً جلدياً أسود اللون، وتوب باللون الفضي. إقرئي أيضًا: زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تنشر للمرة الاولى صورة لزوجها عمرو دياب يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربيني!

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