زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تنشر للمرة الاولى صورة لزوجها

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بمناسبة يوم الحب، نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة لها على انستقرام وهي ترتدي اللون الأحمر احتفاءً بالمناسبة، كما نشرت صورة لها وهي تمسك بيد زوجها، دون أن يظهر وجهه.
وقد تمنى المتابعون لزينب وزوجها دوام المحبة، وشكرتهم زينب التي اعتادت نشر صورها وابنتيها، إلا أن زوجها لم يظهر يوماً معها في صورة مشتركة، ما دفع البعض إلى التكهّن بأنها انفصلت عنه.
وتقيم زينب مع زوجها في الكويت، وقد افتتحت صالوناً للتجميل، وأصبحت اسماً شهيراً في عالم الجمال، وباتت تستقطب عروضاً للإعلانات من أهم الماركات العالمية.
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