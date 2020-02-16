كارولين فلاك تنتحر قبل محاكمتها بتهمة إهانة حبيبها.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عثر على المذيعة البريطانية كارولين فلاك، 40 عاما، جثة هامدة داخل منزلها في لندن، بعد انتحارها وذلك قبيل أسابيع من مثولها أمام المحكمة بتهمة الإساءة لحبيبها.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت"، أن محامي عائلة المقدمة السابقة للبرنامج الشهير Love Island قال إنه كان من المقرر أن تحضر كارولين فلاك للمحكمة في شهر مارس بسبب مزاعم اعتدائها على حبيبها لويس بورتون في شقتها الأمر الذي أنكرته تماما بعدما اتهمها أنها اعتدت عليه وأهانته وضربته بمصباح وبعدها تراجع عن هذه الادعاءات على الرغم من العثور على بعض من قطرات الدماء في منزلها.

ومع استمرار إجراءات المحاكمة، تم إصدار قرار بمنع الثنائي من رؤية بعضهما البعض على الرغم من أن فلاك قد أقرت أنها غير مذنبة في المحكمة العليا في شهر ديسمبر/كانون الأول هذه القضية التي جعلتها تترك تقديم البرنامج الشهير Love Island.

الجدير بالذكر أنه قبل وفاتها بيوم واحد وبعد توقف وانقطاع لعدة أسابيع عن صفحتها الرسمية على إنستغرام، قررت منذ الاحتفالات بأعياد الميلاد الابتعاد عن جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت أنه تم نصحها بذلك.

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عادت فلاك ونشرت صورا لها ولكلبها وبجانبها تعليق برمز القلب ويوم عيد الحب، وعلى الرغم من النزاع القضائي بينهما إلا أن لويس بورتون نشر هو أيضا صورة تجمعه بفلاك وعايدها بهذه المناسبة.

وتعتبر وفاة فلاك هي حالة الانتحار الثالثة التي حدثت في برامج الواقع على قناه ITV حيث سبقها المتسابقان ايك ثالاسيتيس وصوفي غرادون حيث فارقا الحياة منتحرين.

وفي وقت سابق من هذا العام؛ كتبت فلاك منشورا عبر إنستغرام وقالت: "سأتحدث اليوم... حياتي وحياة عائلتي لا تصلح للتسلية والنميمة"، وتبع ذلك المنشور كشف فلاك أنها سوف تكسر صمتها وتكشف عن الاضطرابات التي تواجهها في حياتها الشخصية ولكن بعد ذلك تراجعت عن الأمر.

وكشف مصدر مقرب عن أنها كتبت هذا الأمر دون أن تفكر جيدا وأنها الآن ستحافظ على هدوئها حتى يحين الوقت المناسب للكلام والإفصاح عما تواجهه.