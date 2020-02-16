شكرا لقرائتكم خبر عن مروى اللبنانية تسجيل أغنية رومانسية بتوقيع الملحن محمد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة مروى اللبنانية مع الملحن محمد مصطفى بأغنية رومانسية بعنوان "قلبى يا ناس"، وهى من كلمات أحمد سامى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

كما تتعاون مروى مع المطرب حجازى متقال، لتقديم دويتو جديد على طريقة الفيديو كليب يحمل اسم "بنت ناس"، وهى من كلمات بينو، وألحان سلامة على، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، ومن إخراج عمر حفيظ.

وكانت اللبنانية مروى قد انتهت من تصوير كليب جديد، بعنوان "اوعى" من كلمات محمود الشرنوبى، وألحان كريم عفيفى، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وإخراج عمر حفيظ، ومن المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة، لطرحها على يوتيوب والقنوات الفضائية المختلفة".

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من ناحية أخرى افتتحت مروى مؤخرا مسرحيتها الجديدة "عبد الموجود ع الداون لوود" مع الفنان علاء مرسى وأحمد سلامة وجمال عبد الحميد وأحمد زهران ومصطفى إمام والماسة منى السعيد، من تأليف أيمن العوضى، وديكور أحمد عبد العزيز، والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى، إخراج حسام الدين صلاح، وسوف تستأنف عرضها خلال أيام.

وتجسد مروى من خلال المسرحية شخصية "وردة" بنت البلد الجدعة التى تساند شريك حياتها وتقف خلفه بجدية تامة، وهى فى نفس الوقت لا ينقصها الدلال وخفة الدم، وتتفرد بأسلوبها حفاظا على كرامتها وكبريائها.

تتناول أحداث المسرحية ما يواجهه المجتمع حاليًا، منها حروب الجيل الرابع، التى تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والتشكيك فى مؤسساتها الوطنية الكبرى، وتعتمد على وسائل الاتصال الحديثة، ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس فى بعضها وقياداتها، ولمواجهة مثل هذه الظواهر يجب زيادة جرعات الوعى والتنوير لمجتمعنا وتكاتف القوى الناعمة، وهى الفنون بأنواعها مع الإعلام المستنير الهادف.