شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يسقط على الأرض فى أول فيديو له على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط النجم أحمد حلمى، فى أول فيديو يبثه عبر حسابه الشخصى بتطبيق "تيك توك"، أثناء الإعلان عن حسابه للجمهور.

ويظهر حلمى فى مقطع الفيديو الذى نشره منذ قليل، وهو يلتقط لحظاته الأولى عن طريق الموبايل، وسرعان ما سقط أرضاً اثناء قوله "أزيكم يا جماعة عاملين إيه، دا حسابى على تيك توك"، وبعد سقوطه أرضاً قال "مين اللى حط الكرسى دا هنا، المهم دا حسابى على تيك توك مش هتلاقوا حساب تانى غيره، هتشوفه فيديوهات تانية كتير عليه".

@ahmedhelmyofficial أنا جيت♬ الصوت الأصلي - ahmedhelmyofficial Advertisements

وظهر حلمى في مقطع الفيديو نشره منذ أيام، وهو يحاول تمثيل غنائه لأغنية "بنت الجيران" الشهيرة، وسرعان ما يظهر في الخلفية المطرب حسن شاكوش الذى يغنيها، ويوجه حلمى سؤاله لشاكوش قائلاً "إيه رأيك فى صوتى" ليرد الأخير "طبعا عالمى"، وينتهي الفيديو بسلامهما.









وفى سياق آخر، يعمل حالياً أحمد حلمى فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعاً سينمائياً يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.