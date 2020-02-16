شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تتألق فى حفل محافظة الأحمدى ضمن احتفالات الكويت باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة أنغام، فى حفلها الذى أقيم أمس، ضمن احتفالات اليوم الوطنى لدولة الكويت، الذى أقيم فى محافظة الأحمدى، ونشرت صوراً لها من الحفل منذ قليل عبر حسابها بانستجرام، وهى تبدع على المسرح الكبير وسط حضور جماهيري كبير.

وأحيت أنغام حفلتها أول أمس على المسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو هانى فرحات، ضمن حفلات عيد الحب، بحضور نجوم الفن والرياضة، حيث رفع الحفل لافتة كامل العدد، وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "أسعدتونى ويارب أكون أسعدتكم، كل سنة وأنتم طيبين".

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وبدأت أنغام الحفل بأغنية "بحبك وحشتينى"، ثم قدمت بعدها أغنيات "حالة خاصة جداً"، "لو أعيش معاك"، "أساميك الكتيرة" و"ياريتك فاهمنى"، "حبايبنا"، "بتوصفنى"، "هدنة"، "بقول نسياك"، "مطمنة"، "عايشة حالة"، "فنجان النسيان"، "أنا ساندة عليك"، "عمرى معاك"، "نزوة"، "بعتلى نظرة"، "بتحبها ولا"، "قلبك وقلبى معى"، "عرفها بيا"، "حتة ناقصة"، "أكتبلك تعهد" و"هتمناله الخير"، واختتمت الحفل بأغنية "سيدى وصالك".

من ناحية أخرى، تواصلت ”الخليج 365”، مع المطربة أنغام بعد ما كشفت فى حفلها الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، للتعليق عن حالتها الصحية، وأنها مصابة بمرض مزعج فى الجيوب الأنفية، موضحة طبيعة هذا المرض وقالت: "أنا عندى حساسية ضد الروايح والأتربة بتقفللى الجيوب الأنفية فبلاش تبشروا عليا بحاجة وحشة.. الحساسية دى وقت ما بتجيلى مش بتخلينى أعرف أغنى.. وبتيجى بين المواسم.. قبل كدا اتقال إن عندى مرض السرطان ودلوقتى مرض غامض والنبى بلاش تبشروا عليا.. كل الموضوع إنه حساسية فى مناخيرى بتزعجنى".