شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: حسن شاكوش خالف ثوابت المجتمع ونعيد النظر فى عضويته بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح نقيب الموسيقيين هاني شاكر النار على أغاني المهرجانات، ومطربيها خاصة بعد حفل عيد الحب الذي أقيم بالاستاد، حيث قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل علي الساحة المصرية ووجود شبه إتفاق بين كل طوائف المجتمع علي الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمي بأغاني المهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقي وإقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وايحاءات غير أخلاقية في كثير منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمي بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الإنحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

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وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح وهي الألتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي وإختيار الكلمات التي لاتحض علي رزيلة أو عادات سيئة وأن لجنة إختبار الأصوات مجرد مرحلة أولي ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.

وأكد الفنان هاني شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرآ من تجاوز بالألفاظ في حفل اقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدي علي الرواسخ الثابته للمجتمع المصري، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.