شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين فلاك.. انتحار غامض بعد عيد الحب (فيديو معلوماتى) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطدم محبو الموضة ومتابعو عارضة الأزياء العالمية كارولين فلاك بخبر انتحارها مؤخراً، وذلك بعدما كشفت عائلتها عن وفاة فقيدتهم داخل شقتها فى لندن، وهو الخبر الذى صدم متابعيها ممن لم يتوقعوا وفاة كارولين فلاك بهذا الشكل المفاجئ، بعد مسيرة طويلة من الشهرة اكتسبتها عبر تقديم أشهر البرامج بجانب عملها فى مجال الموضة والأزياء.

وكانت أعلنت منذ ساعات قليلة، عائلة الممثلة والمذيعة الشهيرة كارولين فلاك، عن العثور على جثتها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية، بعد انتحارها أثر الضغوطات النفسية الكبيرة التي تعرض لها الفترة الأخيرة.

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وفي جولة داخل حساب مذيعة " Love Island" الذي تمتلك فيه أكثر من 2.4 مليون متابع، كان اخر ما نشرته صورة لها مع كلبها سيلفي قبل ساعات قليلة من انتحارها، وقامت بغلق التعليقات على الصورة والاكتفاء بالأعجاب فقط.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ 40 عاماً، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها عقب ليلة عيد الحب، وأبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها "عيد حب سعيد، بحبك".

وكانت فلاك ستخضع للمحاكمة بعد أسابيع قليلة بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بيرتون، داخل شقته في ديسمبر الماضي، واصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بالمصباح الكهربائي.