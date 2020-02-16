شكرا لقرائتكم خبر عن "بهذا التعليق".. أحمد فهمى يهاجم وينتقد محمد رمضان بعد صورة العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الفنان أحمد فهمى تصرف الفنان محمد رمضان الذى قام بالسخرية من الهجوم عليه بعد إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر الذى تم إيقافه بسبب فيديو نشره رمضان من داخل كابينة قيادة الطائرة.

وقد كتب رمضان علي فيديو خاص به على موقع تبادل الصور انستجرام "الدكتور اللي صورنى وقفوه عن العمل مدى الحياة".

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رمضان وفهمي

ليرد فهمي على أحد البوستات التى تنتقد رمضان، ويعلق عليها "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا ايه "، وذلك في انتقاد واضح منه علي تصرف محمد رمضان.

يشار إلى أن أحمد فهمي مشغول حاليا بتصوير مسلسل "تيمون بومبا" مع أكرم حسني ، وتجمع المشاهد الأولى بين أكرم وفهمى وويزو، حيث شهد الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل للوقوف على التفاصيل النهاية على الشخصيات بالسيناريو ووضع جدول واختيار أماكن.

وكان الفنان أحمد فهمى، قد شارك جمهوره صورة تجمعه مع الفنان أكرم حسنى، خلال تحضريهم لمسلسل تيمون وبومبا، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، من انتاج سينرجى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

ونشر "فهمى" صورته مع أكرم حسنى وعلق قائلاً:" بنذاكر (تيمون و بومبا) رمضان ٢٠٢٠... انتاج سينرجى .. تأليف أ يمن وتار .. اخراج احمد الجندى"، مسلسل تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.