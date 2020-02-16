شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شارموفرز تغزو القارة الأمريكية بجولة غنائية بين تورونتو ونيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت فرقة شارموفرز من خلال انطلاقة غنائية جديدة مع بدايات 2020، بأول جولة عالمية لها فى القارة الأمريكية، حيث أحيت خلالها حفلتين بين مدينة تورنتو فى دولة كندا ومدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية، حملت كل منهما لافتة كاملة العدد رغم كونها أول حفلاتها هناك.

وخطفت الفرقة الأشهر فى مصر جمهورها العربى والأمريكى بجولة غنائية كبرى من محطتين، بدأتها من مدينة تورونتو فى كندا، بحفل ضخم على مسرح دار الأوبرا The Opera House، وأتبعته بعدها بيوم بسهرة غنائية فى مدينة نيويورك على مسرح Melrose Ballroom برفقة نجوم SNL بالعربى شادى ألفونس وخالد منصور، وحملت الجولة الثنائية لافتة كامل العدد من حيث الحضور الجماهيري.

وتحضر شارموفرز حاليًا لجولة غنائية جديدة تغزو بها القارة الأوروبية، وسط تحضيرها ألبومها الثالث، تعقب الانتعاشة الفنية التى عاشتها العام المنصرم بالتزامن مع تتويجها بجائزة Boisdale Music Award البريطانية، كأفضل "جروب" غنائى على مستوى العالم، بجانب إطلاقها ألبومها الثانى "انفصام"، والذى ضم 9 أغنيات، منها "رقصت" و"دنيا" و"حوا" و"جمال الوجود".

كما يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفلين يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 24 و25 فبراير المقبل، بساقية الصاوى، ومن المقرر أن يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة والشهيرة منها، "هيبتا، وايزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، 5 سنتى"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومهم الأخير "انفصام" والذى نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.

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واحتفلت شارموفرز العام الماضى بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما فى شكل فيديو كليب خلال العام الماضى.















