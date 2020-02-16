شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يزيد من تلميحات اقتراب الجزء الثالث لفيلم "الجزيرة" بمقطع فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر النجم أحمد السقا، فى التلميح بالبدء فى التحضير للجزء الثالث من فيلم "الجزيرة"، فبعد أن نشر صورة له أمس، عبر حسابه بانستجرام من الجزء الثانى لفيلم الجزيرة، وكتب قائلاً "منصور الحفنى عايش يا رجالة"، نشر منذ قليل مقطع فيديو له من الجزء الثانى للفيلم.

وكتب السقا على مقطع الفيديو الذى نشره منذ قليل، وضم مشهد اقتحامه لمنزله فى الجزء الثانى "نستوني؟"، ليثير التساؤلات بشكل أكبر عن إنتاج جزء ثالث من الفيلم.

فيلم "الجزيرة 2" من إنتاج 2014، ومن تأليف شيرين ومحمد دياب وإخراج شريف عرفة وبطولة أحمد السقا وهند صبرى وخالد صالح وخالد الصاوى ‏ونضال الشافعى وأحمد مالك وأروى جودة.

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وانتهت أحداث الجزء الثانى من الفيلم، حين قرر الضابط رشدى الانتقام من جعفر بعد أن أفقده عائلته وفى نفس الوقت قرر منصور ونجله الانتقام لمقتل فضل من جعفر، وبعد اشتباكات قوية انتهت بتصدع أحد الكهوف على رأس الثلاثة منصور وجعفر، وفى آخر مشهد من الفيلم يتبين بقاء منصور ورشدى وجعفر على قيد الحياة رغم إصاباتهم، وتحمل النهاية إمكانية وجود جزء ثالث من العمل.

من ناحية أخرى، يستعد السقا لطرح فيلمه "العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، المقرر طرحه فى موسم عيد الفطر المقبل ويشارك فى بطولته كل من ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح.

ويدخل السقا خلال الفيلم عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، وتحدث العديد من المفاجآت، خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.