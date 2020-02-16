فاتن موسى مع مصطفى فهمي ونظارة مي عمر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم، 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

جميلة عوض

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، ونظارة شمسية كبيرة.

نوال الكويتية

نشرت الفنانة نوال الكويتية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها فستانا مطرز طويلا.

ياسين السقا

شارك الفنان ياسين السقا جمهوره بصورة تجمعه بوالديه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

أحمد صلاح حسني

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نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة شتوية، مرتديا نظارة شمسية.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها فستانًا أحمر قصير.

بسمة

نشرت الفنانة بسمة صورة مجمعه في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جوب" قصير من اللون الأصفر.

فاتن موسى

نشرت الإعلامية فاتن موسى صورة تجمعها بزوجها الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال احتفالهم بعيد الحب.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أحمر قصيرًا، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة تجمعها بزوجها الفنان محمد رشاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب".