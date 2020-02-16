جلسة صلح.. ماذا طلب تامر حسني من حسن شاكوش وعمر كمال قبل مصالحتهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

استضاف الفنان تامر حسني، نجمي المهرناجات حسن شاكوش وعمر كمال، في موقع تصوير فيلمه الجديد "مش أنا".

وفي بداية المقابلة، ناشد تامر حسني الثنائي، باتقاء الله في الجمهور والأجيال الجديدة من خلال البعد عن الأغنيات التي تفسد كلماتها الذوق العام.

وقال "عمر كمال" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان تامر حسني تدخل للصلح بينه وبين زميله حسن شاكوش، موضحًا: " قالنا في أول الكلام اوعودني إنكوا تتقوا ربنا في الأجيال الجديدة وتقدموا فن هادف".

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وأضاف: "وطلب منا نحذف جملة خمور وحشيش من الأغنية، ووعدناه بإننا هننزل نسخة تانية من الأغنية من غير الجملة المثيرة للجدل ونستبدلها بجملة (بعدك مش هقدر أعيش)".

وعن علاقته الحالية بحسن شاكوش، قال "كمال"، مقدرش أرفض للفنان تامر حسني طلب، والحمد الله الامور تمام ومفيش أي حاجة مع حسن".

والتقى الثلاثي امس الجمعة، بحفل استاد القاهرة الدولي، في احتفالية عيد الحب.

واختلف عمر كمال مع زميله شاكوش، في الفترة الأخيرة على خلفية اتهام الأول للأخير بتهميشه متعمدًا، وخطف الأضواء على حسابه، فضلًا عن انكار مجهوده المبذول في اغنيتهما التي حققت نجاحًا ملحوظًا "بنت الجيران".