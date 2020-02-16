فيديو| حماقي ينقل متسابقا للمرحلة الأخيرة في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
في الحلقة الأولى من مرحلة المواجهة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc، غنى كل من يوسف سامح، ومينا فهيم، والطفل محمد نادر، أغنية "سمرة يا سمرة" للفنان كارم محمود.
وعلق حماقي :"أنا بشكركم، المواجهة صعبة حقيقي، مينا صوت يتسمع وزما يتنسيش".
واختار الفنان محمد حماقي، المتسابق مينا فهيم، لينتفل للمرحلة الأخيرة من البرنامج.
وقدم مينا فهيم خلال حلقة سابقة من مرحلة الصوت وبس، أغنية "الناس المغرمين" للمطرب محمد عبدالمطلب، ولم يلتفت له أحدًا من لجنة الحكم، حتى انقذه حماقي في اللحظة الأخيرة، وعلق له: "اتاخرت عليك".
وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.
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