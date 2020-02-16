"انت حر".. أحمد السعدني يوجه رسالة لأيمن بهجت قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد السعدني رسالة للشاعر أيمن بهجت قمر، بعد القرار الذي اتخذه اليوم، باعتزال كتابة الأغاني.

وكتب السعدني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :" انت حر تعمل أي حاجة حاسس إنها مريحة بالنسبالك وحر إنك ترجع برضه عن الكلام ده إن شالله بكره الصبح من غير حسابات الناس حتقول إيه لو رجعت كتبت أغاني بعد اللي قلته، إنت حر محدش ليه عندك حاجة واحنا جمهورك بنحبك ومعاك في أي حاجة تخليك مرتاح".

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وكان الشاعر أيمن بهجت قمر نشر، عبر حسابه بموقع "توتير":" بقالي فتره مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي، أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني".

وتابع قمر:"هكتب أفلام مسرح مسلسلات، لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى، هنتج بس، أنا بقالي ٢٨ سنه بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".

يذكر أن، أيمن بهجت قمر، يشارك في رمضان المقبل بمسلسل "فلانتينو" وهو من تأليفه وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد.