مؤلف "الوصية" يعلن قرارًا مصيريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر السيناريست والفنان أيمن وتار، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها عن اتخاذه قرارًا مصيريًا.

وكتب أيمن:"اخدت قرار مصيري وجبت treadmill في البيت، هل هتتحول من جهاز لممارسة الرياضة، إلى شماعة لتعليق الهدوم؟ ابقوا معنا".

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يُذكر أن أيمن وتار ممثل مصري ، تخرج في كلية الهندسة جامعة الفيوم وعمل مهندسا معماريا لمدة 6 سنوات ثم عمل في برنامج: "البرنامج" مع باسم يوسف.

وحقق أيمن وتارشهرة من خلال برنامج "أشرف يقدمه أيمن"، الذي قدمه على قناة "إم بي سي مصر، كما كتب في الفترة الماضية مجموعة من الأعمال الناجحة منها مسلسل الوصية وأفلام نادي الرجال السري، والكويسين.

ويعاني وتار من زيادة في وزنه وأعلن أكثر من مرة أنه خضع لأنظمة غذائية لتقليل وزنه.