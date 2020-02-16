محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر السيناريست والفنان أيمن وتار، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها عن اتخاذه قرارًا مصيريًا.
وكتب أيمن:"اخدت قرار مصيري وجبت treadmill في البيت، هل هتتحول من جهاز لممارسة الرياضة، إلى شماعة لتعليق الهدوم؟ ابقوا معنا".
يُذكر أن أيمن وتار ممثل مصري ، تخرج في كلية الهندسة جامعة الفيوم وعمل مهندسا معماريا لمدة 6 سنوات ثم عمل في برنامج: "البرنامج" مع باسم يوسف.
وحقق أيمن وتارشهرة من خلال برنامج "أشرف يقدمه أيمن"، الذي قدمه على قناة "إم بي سي مصر، كما كتب في الفترة الماضية مجموعة من الأعمال الناجحة منها مسلسل الوصية وأفلام نادي الرجال السري، والكويسين.
ويعاني وتار من زيادة في وزنه وأعلن أكثر من مرة أنه خضع لأنظمة غذائية لتقليل وزنه.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلف "الوصية" يعلن قرارًا مصيريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.