الإعلان التشويقي لمسلسل "Stranger Things 4" يشعل الترينات

أشعل الإعلان التشويقي لمسلسل "Stranger Things 4"، في موسمه الرابع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وطرحت شبكة "نتفليكس"، الإعلان التشويقي للموسم الرابع من مسلسل الغموض والفانتازيا "Stranger Things"، عقب مرور 3 أشهر فقط على طرح الموسم الثالث عبر الموقع الرسمي لعملاق البث الرقمي.

ويشارك في البطولة: كاليب ماكلوجلين، جاتين ماتارازو، ناتاليا داير، ميلي بوبي براون، فين وولفارد، ديفيد هاربر، ومن ﺇﺧﺮاﺝ روس ومات دوفر.

وكشف المقطع الدعائي، البالغ مدته أقل من دقيقة، مصير هوبر (ديفيد هاربر) الذي ظهر على قيد الحياة لكنه مسجون حاليًا في روسيا، بعد أن سادت اعتقادات

بأنه قد قتل في نهاية الموسم الثالث.

وتدور أحداث المسلسل في مدينة صغيرة حيث يعرف الجميع بعضهم، تبدأ سلسلة غامضة من حوادث اختفاء الأطفال، فتبث القهر والدموع داخل مجتمع المدينة الطيب السلمي.

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وفي ظل هذا يتلاقى ظلام الوكالات الحكومية الفاسدة مع قوى خارقة حاقدة ليعُمان المدينة، بينما يحاول عدد قليل من السكان المحليين إدراك أن هناك أكثر مما تراه عيونهم يتسبب في كل هذه الأحداث الغامضة.