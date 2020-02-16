انتحار كارولين فلاك داخل شقتها يشعل التريندات.. صور

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن انتحار الممثلة كارولين فلاك داخل شقتها بلندن بعد ليلة العيد الحب، وانهال رواد فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل بحثًا عن قصة انتحارها والأيام الاخيرة في حياتها.

وأكدت عائلة الممثلة العالمية فلاك، انتحارها داخل شقتها فى مدينة لندن الإنجليزية، صباح اليوم، قبل أسابيع قليلة من موعد

محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق لويس بيرتون.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ 40 عاماً، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها عقب ليلة عيد الحب، وأبرزت احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد

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الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها "عيد حب سعيد، بحبك".

وكانت فلاك ستخضع للمحاكمة بعد أسابيع قليلة بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بيرتون، داخل شقته في ديسمبر الماضي، واصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بالمصباح الكهربائي.

ورفضت عائلة النجمة صاحبة الـ 40 عاماً، التعليق على خبر انتحارها، وأشارت الصحيفة للضغوط النفسية التي تعرضت لها فلاك الفترة الأخيرة، من أزمة اتهامها بالضرب، والتصريحات الصحفية التي تلاحقها منذ فترة.