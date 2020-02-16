بعد قصها لشعرها.. التنمر ضد أصالة كمال يُشعل تريندات السعودية

أشعلت الإعلامية أصالة كمال، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد شن جمهورها لحملة تنمر ضدها.

وتعرضت مذيعة mbc 3 السابقة، لحملة تنمر واسعة من قبل متابعيها على "انستغرام"، بعد قيامها بحلق شعرها بنفسها بالماكينة، في مشهد صدم متابعيها.

وبعد نهاية الحلاقة عبرت أصالة عن سعادتها بالنتيجة النهائية، وأنها

كانت تتمنى أن تحصل على هذا منذ فترة، ولكن لم تجرؤ على فعله من قبل.

وأشار رواد السوشيال ميديا إلى أنها تهورت بهذا التصرف، ولم يخل الأمر من اتهام آخرين لها بلفت الانتباه بهذا التصرف المفاجئ.

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ونشرت كامل عدة صورة لها بعد حصولها على قصة الشعر الجديدة،

مشيرة إلى أنها لم تعالج اللقطات بالفوتوشوب أو تضع مكياج.

وسخر متابعيها من الأمر مؤكدين أنها خضعت إلى فلاتر في الصورة ووضعت المكياج، وغيرت ملامحها بالكامل ولكنها تنكر ذلك .

وانزعجت أصالة من سخرية متابعيها وطالبتهم بذكر عملية تجميل واحدة خضعت لها، ثم تفاجأ متابعوها باختفاء المنشور من حسابها.

وعادت الإعلامية ونشرت الصور من جديد، مبررة بأنه تم حذف المنشور تلقائيًا بعد الوصول لـ1000 تعليق في نصف ساعة فقط، وأنها تعرضت للتنمر بسبب قصة شعرها.