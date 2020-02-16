إنجي عبيد تفوز بجائزة أفضل مخرج عن فيلم باسيفيك بمهرجان أسوان الدولي

ذهبت جائزة أفضل مخرج إلي إنجي عبيد عن الفيلم التسجيلي (Pacific) "باسيفيك"، وذلك في ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
وتدور الأحداث داخل برج "باسيفيك" في بروكسل المعروف باسم "برج الانتحار"، بعد العديد من حالات ومحاولات الانتحار التي وقعت فيه منذ السبعينيات وحتى اليوم.
ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية
يذكر أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري تضم كل من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيساً، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبد الفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.
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