منة فضالي برسالة مؤثرة لوالدتها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ رسالة لوالدتها بمناسبة عيبد ميلادها، اذ انها نشرت صورة لها برفقتها وعلّقت عليها قائلة: "انا معنديش اغلى من أمي في حياتي حتى لو بجننها ساعات أو بعاند معاها لأني بطبعي عنيده جدا بس الست دي تعبت جدا معايا من يوم ولادتي لحد دلوقتي في حاجات كتير جدًا مهما اعملها مش كفايه عليها حاجه أبدا النهارده عيد ميلادك كل سنه وأنتي جنبي وسندي وحبي وصاحبتي اللي مليش غيرها وربنا يديكي الصحه ويشفيكي يا رب وميحرمنيش من ضحكتك أبدا عقبال 1000 سنة يا امي بحبك".

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