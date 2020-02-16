رامي جمال يصدر "لو على النسيان"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​رامي جمال​ اغنية "​لو على النسيان​" من ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، وذلك على قناته الرسمية عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات: رقية عبد العزيز، وألحان: رامي جمال، وتوزيع موسيقي وتسجيل كريم عبد العزيز.

الجدير ذكره ان رامي جمال اصدر مؤخرا اغنيته "استغنيت" من كلمات: أحمد المالكي وألحان ياسر نور.

وقد تعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء هم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي ‏نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن ومحمد أبو نعمة‎.

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