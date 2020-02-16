جان يامان ينسحب من البرنامج بعد علمه بهذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - رفض الممثل التركي ​جان يامان​ العرض الذي تلقاه من ايطاليا ليقدم برنامج ​Survivor​ ، اذ عند وصولهم لمرحلة توقيع العقد، علم بأنه سيكون مقدّما مساعدا وليس رئيسيا، فانسحب حينها على الفور.

الجدير ذكره ان جان يامان كان قد اعرب مؤخرا عن ندمه على تصريحاته السابقة والتي أثارت جدلاً واسعاً، وعرضته للكثير من الإنتقادات، وذلك عندما استخدم كلمة الرغبة الجنسية في حديثه عن العلاقة بين الثنائيات في المسلسلات، وتحديدا عن مسلسله "الطائر المبكر" الذي جمعه بالنجمة التركية ديميت أوزديمير والتي عبرت عن انزعاجها حينها من كلامه.

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