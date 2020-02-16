ميرنا وليد - بيروت - عملت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ سابقا على تحضير ألبومها الجديد، وعلمنا بأنها قررت فتح ألبومها مرة أخرى لتكون بذلك المرة الثالثة التي تقوم خلالها بفتح الألبوم، وذلك بعد استماعها لأغنيات جديدة قررت ضمها للألبوم، وهو ما يعطل سميرة سعيد عن اعلان موعد نهائي لطرحه، خاصة وأن سميرة اعتادت على العمل على ألبومها بهدوء وبطء شديد لرغبتها في أن يضم أغنيات جديدة.

الجدير ذكره ان سميرة كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة اغنية بعنوان "هليلة" وهي من كلمات شادي نور ولحن بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سميرة سعيد تعيد فتح ألبومها مجددا وتعطّل موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.