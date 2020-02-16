تراند اليوم : تامر مرسي يتعاقد مع وحيد حامد على “الجماعة 3”

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن تعاقدها مع الكاتب الكبير وحيد حامد على الجزء الثالث من مسلسل الجماعة.

وكشف المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية أن المسلسل مازال في طور الكتابة مع القامة الكبيرة الاستاذ وحيد و الذي حرصت الشركة علي العمل معه و بعدما تتم الكتابة سيتم الإعلان عن مراحل الانتاج و المشاركين في العمل.

و أضاف ” صالح ” ان العمل سيأتي مكملا للاجزاء السابقة و التي عرضت في 2010 و 2017 و التي ابدع فيها قلم الاستاذ وحيد حامد في سرد و توثيق أجزاء دقيقة من التاريخ المعاصر لمصر و يستمر ذلك في الجزء المزمع البدء فيه باذن الله.

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ويأتي هذا في ظل ما اعلنه الاستاذ تامر مرسي رئيس مجلس ادارة الشركة بالاهتمام بأعمال الكتاب الكبار وتوفير كل الإمكانيات لهم حتى يصل إبداعهم للجمهور.

وتبدي الشركة سعادتها الكبيرة بعودة وحيد حامد إلى الكتابة لاستكمال سلسلة ” الجماعة ” التي تكشف الدور المتطرف والارهابي الذي لعبته جماعة الاخوان في تاريخ مصر وكيف أصبحت أفكارهم هي المرجعية الاولى لكل التنظيمات الارهابية في العالم كما تهدف هذه الاعمال إلى توعية الشباب وتنويرهم بتاريخهم و الشخصية المصرية المبدعة .