تراند اليوم : وشها منور.. نرمين الفقي تشارك جمهورها صور من العمرة

شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال اداء مناسك العمرة.

وظهرت نيرمين الفقي بالحجاب أثناء أدائها مناسك العمرة وحرصت على اخذ عدد من الصور والسيلفي بالحرم المكي.

وعلقت نيرمين الفقي على الصور، قائلة: “#لبيك اللهم لبيك_لبيك لا شريك لك لبيك#ان الحمد والنعمة لك والملك # لا شريك لك# اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم#ربنا يتقبل مني”.

انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: ” ربنا يتقبل” و ” عمرة مقبولة ان شاء الله” و ” ربنا يهديكي ويتقبل ” و” منورة ” وشكلك قمر مشاء الله ربنا يثبتك.

يذكر أن احدث أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية “ما يطلبه المستمعون” من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3″، بطولتها وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.