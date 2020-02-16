تراند اليوم : بعد الحكم بسجنه 30 سنة .. من هو بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عاما في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في قضية “الحاوية الدبلوماسية” التي عثر عليها في إيطاليا.

و اليكم أبرز 5 معلومات عن بطرس غالي.

– بدأ حياته الفنية في أواخر الثمانينيات بأدوار صغيرة، كان أولها فيلم «سرقات صيفية».

– اشتهر بدور الرجل الرصين الأرستقراطي، في الكثير من أعماله الفنية.

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– شارك في دبلجة عدد من الأفلام والمسلسلات الكارتونية، كان أبرزها فيلم «نيمو».

– لعب عددًا من الأدوار في أعمال هامة، مثل دور أمين الحلواني بفيلم «الديلر»، وبهير أبو بهيرة في «سمير وشهير وبهير»، وعوفاديا فى مسلسل «فرقة ناجي عطا الله».

– كانت آخر أعماله الفنية مسلسل «الواد سيد الشحات» عام 2019، وشارك بدور أبو ريتاج.