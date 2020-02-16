كتب امير فتحي في الأحد 16 فبراير 2020 12:57 صباحاً - نشرت سما المصري مقطع فيديو جديد من احد الشواطىء المصرية وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت سما المصري في الفيديو على شاطىء مدينة دهب في سيناء المصرية وهي تتمايل بشكل فاضح وتغني “لو كان الكلام من فضة فالسكوت من دهب”.
وكانت سما المصري قد نشرت سابقا فيديو من داخل كنيسة سانت كاترين في سيناء التي تشمل “بئر النبي موسى” وغيرها من المعالم التاريخية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سما المصري ترقص على شاطىء البحر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.