شاهد… دينا الشربيني ترقص وتغني في حفل عمرو دياب

كتب امير فتحي في الأحد 16 فبراير 2020 12:57 صباحاً - تفاعلت الفنانة المصرية دينا الشربيني بالرقص والغناء على انغام احدث اغاني الفنان عمرو دياب. فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدينا الشربيني ظهرت فيه وهي ترقص وتغني على انغام اغنية “جامدة وبس” من البوم “سهران” لعمرو دياب. وكان الثناني دينا الشربيني وعمرو دياب قد تصدروا الاخبار مؤخرا بعد تداول صور لهما من احتفالهما بعيد الحب. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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