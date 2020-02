"أسوان الدولي لأفلام المرأة" يسدل ستائر دورة 2020

أسدل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، السبت، الستار على فعاليات دورته الـ4 التي أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير/شباط الجاري، بحضور حشد كبير من نجوم الفن، وقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي وأخرجه هشام عطوة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري المصري، ثم عرض برومو قصير من فعاليات دورة هذا العام.

وقال الناقد السينمائي أندرو محسن المدير الفني للمهرجان إن المهرجان حرص علي تنوع الأفلام لإرضاء كافة المشاهدين، كما تم ترجمة كل أفلام المهرجان لأول مرة وشاهدنا قضايا عديدة تمس واقع المرأة وهو ما لمسه جمهور أسوان وبجانب العروض أقيمت ورش تقدم لها ألف شاب تم تدريب 210 منهم على طرق صناعة الفيلم.

وأضاف: "قدم المهرجان مطبوعات وتقارير تهتم بالمرأة وتناقش قضاياها بالإضافة إلي المناقشات السينمائية ومنتدى نوت الذي ركز علي ظاهرة زواج الطفلات في 9 جلسات اجتمع فيها صناع السينما بالحقوقيات والمرأة الأسوانية وحاولنا كثيرا إرضاء كافة الأذواق وسنظل نحاول لتقديم كل ما هو أفضل للجمهور في أسوان".

ومنحت إدارة المهرجان هذا العام جائزة تكريم المرأة الأسوانية للسيدة مكة إحدي رائدات المرأة في المجتمع الأسوان وأهدت جائزتها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والدكتورة مايا مرسي، معربة عن سعادتها بتكريمها من المهرجان لأنه تتويج لعملها التطوعي الذي ستظل تقوم به طالما لها عمر وتحيا.





وسلم جوائز المهرجان محافظ أسوان اللواء أشرف عطية والسيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان والكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان والدكتورة عزة كامل نائب رئيس هيئة أمناء المهرجان والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة المصرية لشؤون السينما.



ووجه الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما كلمة نيابة عن وزير الثقافة، قال فيها إن مهرجان أسوان ينمو بسرعة، وكانت الوزيرة تنوي الحضور ولكن لظرف قهري اعتذرت عن عدم حضورها لكنها وجهت شكرها للمهرجان وإدارته ومحافظ أسوان على ما قدموه من جهد كبير أخرج المهرجان في هذه الصورة المشرفة.



وكرمت إدارة المهرجان في حفل الختام، 3 من صانعات السينما، وهن المنتجة ناهد فريد شوقي التي أهدت جائزتها لابنها فريد الذي تحل ذكرى وفاته اليوم، والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النتيجاتيف ليلي السايس، لحرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.



وترجمت إدارة مهرجان أسوان نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة إلى اللغة العربية، ونجحت هذا العام في ترجمة 20 فيلماً ليتمكن جمهور محافظة أسوان من متابعة الأفلام بشكل أفضل خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.

وحرص المهرجان في دورة هذا العام علي إرضاء جمهور السينما في أسوان، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الدورة الماضية والحالية من المهرجان في عروض أفلامه والورش المقامة ضمن فعالياته، وهو ما يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم دائماً.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والفنانة المصرية منة شلبي.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشري والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.



وضمت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كل من الفنانين المصريين سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، وترأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيساً، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبدالفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.



واستحدثت إدارة مهرجان أسوان جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة.

وقامت هذا العام باختيار وتكريم السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.



وافتتح المهرجان فعالياته بالعرض الأول في الوطن العربي وإفريقيا لفيلم "بعلم الوصول"، من تأليف وإخراج هشام صقر وبطولة الممثلة المصرية بسمة، وإنتاج محمد حفظي.



وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، من خلال عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة من المجتمع.



كما اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول، وشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51 فيلما، حيث عرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما عرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.



وشارك في مسابقة الفيلم الطويل، الأفلام التالية :"الفيلم الروائي "بعلم الوصول"، الفيلم الروائي Aga's House "منزل آجا"، الفيلم الروائي Alice "أليس"، الفيلم التسجيلي Balole, The Golden Wolf "ذئب بالولي الذهبي"، فيلم التحريك Bombay Rose "زهرة بومباي"، الفيلم التسجيلي Confucian Dream "الحلم الكونفوشيوسي"، الفيلم الروائي Instinct "غريزة"، والفيلم الروائي On the Quiet "في هدوء"، الفيلم الروائي Pacarrete "بكاريته"، الفيلم الروائي The Names of the Flowers "أسماء الزهور"، الفيلم الروائي "مواسم العطش".



بينما تنافس علي جوائز مسابقة الفيلم القصير الفيلم التسجيلي Brigitte "بريجيت"، والفيلم الروائي Extra Safe "آمن جدًا"، والفيلم التسجيلي !Heart, You Deserve That "تستاهل يا قلبي"، الفيلم الروائي Bitter Herb "عشب مرير"، فيلم التحريك Certain poor shepherds "الرعاة الفقراء"، الفيلم التسجيلي Chiyo "تشيو"، فيلم التحريك Daughter "ابنة"، الفيلم الروائي High Tide "مد عالي"، الفيلم الروائي I Will Wait "سأنتظر"، فيلم التحريك Intermission Expedition "رحلة الاستراحة"، الفيلم التسجيلي Pacific "باسيفيك"، الفيلم الروائي Pick a Name "اختر اسمًا"، الفيلم الروائي Roqaia "رقية"، الفيلم التسجيلي Sewing Futures "حياكة المستقبل"، فيلم التحريك Sheep, Wolf and a cup of Tea "الأغنام والذئب وكوب الشاي"، الفيلم التسجيلي The Harvesters "الحاصدون"، الفيلم الروائي Tina "تينا"، الفيلم الروائي To Each Your Sarah "سارة لكل منكم"، الفيلم الروائي To Us, Lonely Ones"من أجلنا، نحن المنعزلون"، الفيلم الروائي Young, but it will pass "شاب، لكنها ستعبر".