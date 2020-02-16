الصلح خير بين عمر كمال وحسن شاكوش برعاية تامر حسنى

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان الشعبى عمر كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن الصلح بينه وببن حسن شاكوش بعد الازمة التى نشبت بينهما بسبب اغنية "بنت الجيران". وعلق عمر كمال قائلا : "قعدة الصلح خير تحت رعاية العالمي تامر حسني أخونا الكبير، ومفيش أي حاجة وإن شاء الله اللي جاي خير". يذكر أن عمر كمال دخل في مشاكل مع حسن شاكوش؛ بسبب قيام الأخير بالترويج لأغنية "بنت الجيران" بمفرده، وبدون العودة إلى عمر كمال. قد يهمك أيضا: حسن شاكوش ضيف شرف فى "وصل أمانة" إيرادات حسن شاكوش "من بنت الجيران" 54 مليون جنيه سنوياً

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