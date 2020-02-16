شكرا لقرائتكم خبر عن شذى عن أغنية "أجمل أوقات": قدمتها بشكل جديد وردود أفعالها فاقت توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة شذى عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها عقب طرح أغنية "أجمل أوقات" والتى سجلتها لعيد الحب، مشيرة إلى أنها لاقت ردود أفعال قوية من جانب أصدقائها من داخل الوسط الفنى وخارجه وجمهورها.

وقالت شذى لليوم السابع، إنها سعيدة بفكرة الأغنية الجديدة والتى خرجت فى إطار رومانسى جديد لم تقدمها من قبل.

"أجمل أوقات" من كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية .

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الأغنية لم تكن مرتبطة بمناسبة معينة، ولكن قررت شذي والقائمون على الأغنية طرحها فى عيد الحب لأن الأغنية تنتمي لنوعية الأغانى "الرومانسية"، وتم تصويرها على طريقة الـ"Video Lyrics"، من إخراج المصور عماد قاسم، والذى تولى أيضاً جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، وارتدت شذي خلالها فستانا "أحمر" ليناسب أجواء "عيد الحب".



المطربة شذى

وتقول كلمات الأغنية: "جيت أعترفلك باللي لسة مقولتهوش.. إحساسي بيك معرفش ليه مستغرباه.. انا شايفة فيك عمري اللي لسة معيشتهوش وشريك حياتي اللي إمتلك روحي بهواه".

وكانت آخر اغانى المطربة شذى "المرأة المستقلة" التى جمعتها بكل من أوكا وأورتيجا والتى قالت عنها لنا فى تصريحات سابقة: "إنها سعيدة بهذه الأغنية وتلقت ردودو أفعال إيجابية فاقت توقعاتها"، مشيرة أنها مبسوطة أيضا بالغناء مع كل أوكا وأورتيجا وخروج الأغنية بهذا الشكل وحققت نجاحا كبيرا.

وشاركت شذى مؤخرا فى حلقة من برنامج "شريط كوكتيل" المُذاع على فضائية "الحياة"، ويقدمه هشام عباس، وقدمت خلال الحلقة مجموعة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى بعض الأغانى القديمة لكبار النجوم.