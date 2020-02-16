شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب عن"سهران": جيت من بورسعيد عشان أعمل ألبومات مش أغانى سنجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان الكبير عمرو دياب، على نجاح ألبومه الجديد سهران، قائلاً: الحمد لله وأنا بحاول على أد ما أقدر أشوف أذواق الجمهور وأواكب أذواقهم، عندنا جمهور عظيم وفى أذواق مختلفة، بقالى 40 يوم قافل على نفسى عشان الألبوم، ومعادنا يوم نزول الألبوم كان الساعة 12 ليلاً.. و10 ونص بالليل أول أغنية حلوة البدايات".

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وتابع عمرو دياب، خلال مداخلة هاتفية، للإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية المذاع عبر فضائيةMBC مصر: "بقعد أدرس قلبها ما يحدث فى السوق، وتفكير الناس وده شغلى والمرة دى قعدت 40 يوم قافل على نفسى عشان الألبوم، وجمهورى له حق عليا وأنا فى الصيف وأغانى كتير هتبقى موجودة".

وأشار الهضبة، إلى أنه سيبدأ بنزول الألبوم فى أغانى من الصيف فى الألبوم، والجمهور له الحق في عمل كل شىء جديد لدى موزعين طارق مدكور ونادر حمدى ورامى سمير، ولأول مرة أعمل مع 4 موزعين، وكذلك ملحنين كبار منهم عمرو مصطفى وعزيز الشافعى، وعندى مؤلفين جميعهم لديهم أشكال، وكان لازم أعمل 12 أغنية جديدة بفضل المجموعة".

وتابع عمرو دياب: "جيت من بورسعيد عشان أعمل ألبوم مش سنجل، ومن وقت ما جيت من بلدى بعمل ألبوم وهفضل أعمل ألبوم طول حياتى وعشان كده مهتم بيه، السنجل عملت يوم تلات وبحبه وقدام مرايتها، تريبت على مجموعة كانت تنتج ألبومات ومحدش بيعمل سنجل، كما درست 3 سنين موسيقى على يد فطاحل فى معهد الموسيقى العربية وتعلمت فى المعهد".