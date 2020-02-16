شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحل الخلاف بين حسن شاكوش وعمر كمال بسبب "بنت الجيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم تامر حسنى حل الأزمة التى نشبت بين مطربى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، بعد خلافهما الذى نشب بسبب النجاح الكبير الذى حققتها أغنية "بنت الجيران"، وظهور حسن شاكوش كبطل وحيد للأغنية، وهو ما دفع عمر كمال للإعلان عن تجاهل شاكوش له معنويا وماديا، وقال إنه لم يأخذ "مليما" من أرباح الأغنية.

ونشر عمر كمال صورة تجمعه مع النجم تامر حسنى وصديقه حسن شاكوش عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: "مباشر دلوقتى، قعدة الصلح خير تحت رعاية العالمى تامر حسنى أخونا الكبير، ومفيش أى حاجة وإن شاء الله اللى جاى خير".

وكانت خلافات نشبت خلال الفترة الأخيرة بين عمر كمال وحسن شاكوش، على خلفية النجاح الكبير لأغنية "بنت الجيران"، وظهور حسن شاكوش كبطل وحيد للأغنية، وهو ما دفع عمر كمال للإعلان عن تجاهل شاكوش له.

ومن جانبه علق حسن شاكوش على تلك التصريحات قائلا إن الأغنية ليست أغنية عمر كمال، وإنه ليس له حقوق مادية فيها، فهو شاركه الغناء بناء على طلبه فقط، ولكنه ليس من أبطال الأغنية.

وأضاف شاكوش أن عمر كمال ليس له أي حق في أغنية بنت الجيران، ولهذا لن يحصل على أي أموال أو حقوق من الأغنية، موضحا أنه هو من قام بطلبه للغناء في الأغنية، ولكن الأغنية في الأصل ليست ملكه أو أغنيته.

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وأضاف، في تصريحات سابقة لليوم السابع، أنه بالنسبة له لا يوجد مشاكل بينه وبين عمر كمال وإنه يعتبره أخا له، وربما تجمعهما أعمال مرة أخرى.

وتابع شاكوش أنه يملك أغنية "بنت الجيران"، مضيفا أن نجوم المهرجانات هم من اخترعوا "التريند" في مصر، وأن أغنيته "أشكرك وكلو ماشي" التى قام بتقديمها في سنة 2010 احتلت المرتبة الرابعة في "ترند" مصر، واختتم حديثة أن حمو بيكا وعمر كمال مثل أشقائه مضيفا: "ربنا يهدي حالهم ويكرمهم وأشوفهم أحسن ناس في الدنيا".

عمر كمال هو شريك نجاح في أغنية بنت الجيران مع حسن شاكوش، حيث تحقق الأغنية نجاحاً كبيراً بحصدها أكثر من 95 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب فى أقل من 3 أشهر، كما تفوقت الأغنية على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لأكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماعا.