شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى والد حنان مطاوع فى "القاهرة كابول" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان القدير نبيل الحلفاوى تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول" ، الذى يلعب بطولته النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقررعرضه في رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، حيث يجسد الحلفاوى شخصية والد الفنانة حنان مطاوع، التى تقع ابنته في العديد من الأزمات، ويحاول أن ينقذ ابنته منها وتتوالى الأحداث، وكان قد انطلق تصوير المسلسل يوم السبت 8 فبراير الجارى، داخل الديكور الأساسى في استديو الأهرام، وجمعت المشاهد الأولى كل من نبيل الحلفاوى وحنان مطاوع ونور محمود وكريم سرور، وأخرون

وكان فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" بقيادة المخرج حسام على، قد سافر إلى مدينة الغردقة الساحلية، لمعاينة أماكن التصوير الخارجية للمسلسل، حيث من المقرر أن يتم تصوير أحداث من المسلسل هناك بجانب مدن أخرى، وأبرمت الشركة المنتجة التعاقد مع كل من طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين ، ومجموعة من ضيوف الشرف ومجموعة من الشباب.

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يشار إلى أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

يشار إلى أن المخرج حسام على انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "شديد الخطورة" المقرر تقديمه فى 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية،بطولة الفنان أحمد العوضى، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى.