محام مصري ينذر هاني شاكر لاعتماده حسن شاكوش "مطربا"

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هشام لاشينالأحد 2020/2/16 01:18 ص بتوقيت أبوظبي
هاني شاكر أعلن منذ أيام قبول حسن شاكوش مطربا بالنقابة - أرشيفية
أرسل محامٍ مصري إنذارا رسميا للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصري، استنادا إلى ما أدلى به من تصريحات تفيد بقبول قيد المطرب حسن شاكوش في جدول النقابة واعتماد أوراقه.
واعتبر المحامي المصري أيمن محفوظ، أن هذا القبول لـ"شاكوش" يواجهه تعنت ورفض من النقيب ضد قبول غيره من مطربي المهرجانات، متسائلا عن المعايير الخاصة لقبول أعضاء النقابة بشكل عام خلافا للشروط التي وضعها القانون.
وأكد المحامي المصري أن عدم إعلان مقومات القبول بنقابة الموسيقيين المصرية يجعل مسألة القيد بها "خاضعة للهوى وحسب المحسوبية"، معتبرا أن هذا يعد "أمرا غير مقبول قانونا" لأن شروط الانضمام للنقابة نظمها القانون و"لا تخضع للمعايير الشخصية".
وطالب المحامي المصري في إنذاره، نقيب الموسيقيين المصريين، ضرورة تقديم محضر قبول الفنان حسن شاكوش بالنقابة وكذا القرارات الإدارية لقبول الأعضاء الجدد بها.
وتصدر حسن شاكوش المركز الثاني عالمياً، من حيث عدد مرات الاستماع، على موقع "ساوند كلاود" بأغنية "بنت الجيران"، إذ جاءت أغنيته في المرتبة الثانية بنحو 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة خلال الأسبوع الماضي.
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