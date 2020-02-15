- 1/2
- 2/2
هشام لاشينالأحد 2020/2/16 01:04 ص بتوقيت أبوظبي
وحيد حامد يتحدث لـ"العين الإخبارية" في حوار سابق
أعلنت مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" المصرية، تعاقدها مع الكاتب الكبير وحيد حامد على الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة".
وكشف المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة أن العمل سيأتي مكملا للأجزاء السابقة والتي أبدع فيها قلم وحيد حامد في سرد وتوثيق أجزاء دقيقة من التاريخ المعاصر لمصر، وهو ما يستمر في الجزء الجديد.
من ناحية أخرى صرح الكاتب الكبير وحيد حامد لـ"العين الإخبارية" أنه لا يزال يضع الخطوط العريضة لأحداث الجزء الجديد دون أن تتضح ملامحه بصورة نهائية في مخيلته، لافتا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت في الكتابة ثم اختيار الممثلين حتى يبدأ التصوير.
وأشار حامد لمشاركة الدكتور حمادة حسني في كتابة الجزء الجديد لافتا إلى أنه تعاون معه في البحث من خلال العديد من الكتب في الجزأين الأول والثاني، مؤكدا أنهما بذلا جهدا كبيرا في الجزء الثالث.
والجزء الأول لمسلسل "الجماعة" تناول حياة حسن البنا الذي جسد دوره الفنان إياد نصار منذ الصغر مرورا بعمله في التدريس بالقاهرة وتأسيسه لجماعة اﻹخوان المسلمين، والصراعات التي خاضها البنا مع القوى السياسية ليفرض نفسه على الشارع.
أما الجزء الثاني فكان استكمالا لأحداث الجزء الأول، من خلال تناول تاريخ جماعة اﻹخوان المسلمين بعد فترة حسن البنا في ظل حكم الرئيس جمال عبدالناصر، وهي الفترة التي سيطر فيها حسن الهضيبي وسيد قطب على مقدرات الجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر وحيد حامد لـ"العين الإخبارية": "الجزء 3" من "الجماعة" يستغرق بعض الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.