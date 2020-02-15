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وفاء فاروقالسبت 2020/2/15 11:43 م بتوقيت أبوظبي
الممثل الهندي عرفان خان يعود للسينما من جديد - أرشيفية
يعود الممثل الهندي عرفان خان إلى بوليوود من خلال فيلم "أنجريزي ميديام" بمشاركة النجمة كارينا كابور، بعد غياب دام أكثر من عامين للعلاج من ورم في المخ.
والفيلم مصنف كوميدي اجتماعي من إنتاج دينيش فيجين، وقصة وإخراج هومي أدجانيا، ومن المقرر طرحة بدور السينما في 20 مارس/آذار المقبل.
وتدور أحداث الفيلم حول أب يحاول تحقيق حلم ابنته بالسفر للخارج من أجل الدراسة، ويواجه خلال رحلته الكثير من المواقف الكوميدية والإنسانية، وحقق الإعلان الترويجي للفيلم 22 مليون مشاهدة في 48 ساعة.
وخضع عرفان خان لرحلة علاج طويلة بدأت عام 2017 مع ورم في المخ، حيث ظل بأحد مستشفيات لندن لمدة تزيد على عامين غاب خلالهما عن الفن وحتى الإعلام، حتى عاد إلى مومباي في يونيو/حزيران الماضي.
ويعتبر النجم البالغ من العمر 53 عاما واحدا من أهم نجوم بوليوود، كما أنه شارك في العديد من أفلام هوليوود منها "المحارب"، و"إنفيرنو" و"ذا نيمسيك".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتصاره على المرض.. عرفان خان يعود لبوليوود مع كارينا كابور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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