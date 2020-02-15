للمرة الثانية.. آر كيلي متهم بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر

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رويترزالسبت 2020/2/15 11:41 م بتوقيت أبوظبي
المغني الأمريكي آر كيلي متهم للمرة الثانية - أرشيفية
يواجه المغني الأمريكي آر كيلي اتهاماً جديداً بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر، في مدينة شيكاغو، فيما يخضع للمحاكمة في نيويورك وإيلينوي، بتهم الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والخطف وعرقلة العدالة.
وتشير لائحة الاتهام بمحكمة شيكاغو الجزئية إلى أن من وصفتها باسم (ماينور 6) تتهم كيلي، صاحب الـ53 عاماً، بممارسة أفعال جنسية معها في أواخر التسعينيات، حينما كانت تبلغ من العمر 14 أو 15 عاماً.
وقال ستيف جرينبرج، محامي الدفاع الجنائي عن كيلي على "تويتر": "نحن على دراية بقرار الاتهام، وسنواصل الكفاح من أجل (كيلي) ونتطلع إلى اليوم الذي سيطلق فيه سراحه وهو غير مذنب".
وأقر كيلي بأنه غير مذنب في جميع التهم الجنائية المرفوعة ضده في نيويورك وإيلينوي وشيكاغو.
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