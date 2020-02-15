نجوم بوليوود يتألقون في حفل جوائز "فيلم فير"

شهد حفل جوائز فيلم فير الـ65، الذي أقيم في مدينة جوا الهندية، السبت، تألق عدد كبير من أهم نجوم بوليوود على السجادة الحمراء.

وكان من أبرز الحضور فاروق دهافان، رانفير سينج، كارينا كابور، فرحان أختار، زويا أختار، راج كومار راو، توشار كابور، عاليا بهات، أنانيا بانداي، كارتيك أريان، أيوش مان كورانا، جوفيندا، تابسي بانو، نورا فتيحي، كيرتي كولهاري وغيرهم من النجوم والنجمات.





وحصلت أنانيا بانداي على جائزة أفضل وجه جديد عن دورها في فيلم "طالب العام ٢"، وتوالت نجاحات فيلم "جالي بوي" من خلال حصول رانفير سينج على جائزة أفضل ممثل ومؤدٍ لأغنيات الفيلم، بينما حصدت من نفس الفيلم أمروتا سوبهاش جائزة أفضل ممثلة مساعدة، كما حصل أنكيت تيواري على جائزة أفضل صانع موسيقى.





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وحصد أنوبهاف سينها جائزة أفضل سيناريست عن فيلم "أرتيكال ١٥"، فيما ذهبت جائزة أفضل مخرج لأديتيا دهار عن فيلم "يو أر أي".





وحصل صانع الأفلام راميش سيبي على وسام شرف المهرجان مدى الحياة عن مجمل أعماله، كما حصد النجم أكشاي كومار جائزة أفضل ممثل في المرتبة الثانية بعد رانفير سينج عن دوره في فيلم "ميشن مانجال".





وجوائز فيلم فير هو حفل سنوي تقيمه مجموعة تايمز لتكريم المتميزين في الأعمال الفنية والتقنية والمهنيين العاملين في صناعة السينما الهندية والأفلام الناطقة بلغة الهند، وهي واحدة من المناسبات السينمائية القديمة والعريقة، وكان أول حفل كان في عام 1954.



