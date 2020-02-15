عمرو دياب ودينا الشربيني حديث الجمهور بسبب صحن بطاطا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من الرومانسية الكبيرة التي أظهرها الفنان المصري عمرو دياب ليلة الجمعة، عندما قام بنشر صورة تجمعه بدينا الشربيني معلقا عليها بقوله: "عيد فلنتاين سعيد" ومرفقا إياها بهاشتاغ "زي مانتي" في إشارة إلى أحدث أغنياته، إلا أن الفنان المصري حذف الصورة بعد دقائق ليعيد نشرها مرة أخرى.

وكان السبب الذي دفع النجم المصري للقيام بهذه الحركة غريبا نوعا ما، إذ قام عمرو بقص صحن البطاطا من الصورة بعد أن ظهر الثنائي في الصورة الأولى وهما يجلسان ويتوسطهما صحن البطاطا المقلية ليقوم بنشرها مجددا من دون هذا الطبق، بعد أن تعرض للسخرية من قبل رواد السوشيال ميديا الذين اعتبروه هدية عيد الحب.

ويبدو أن دينا كانت قد التفتت للأمر مسبقا، حيث نشرت الصورة منذ البداية من دون ذلك الطبق، وعلقت عليها قائلة: "احتفل بأفضل ألبوم على الإطلاق، مع أسطورة بلدي، عيد الحب لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك... مبروك حبيبي".

إلا أنها لم تستطع الإفلات من تعليقات الجمهور الذين قارنوا بين صورة دياب قبل الحذف والصورة التي نشرتها قائلين: "وديتي الأكل والأطباق فين يا دينا؟!!!"، كما قال آخرون: "معلش عايزين الصوره بطبق البطاطس".

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وكان الثنائي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسببين، وهما رومانسية دياب أولا وطبق البطاطا المحذوف ثانيا.

وجاء احتفال عمرو ودينا بعيد الحب، بعد يوم من إطلاق الهضبة لألبومه "سهران"، والذي حظي بتفاعل كبير، وتصدر فيه قائمة المواضيع الأكثر تداولا بموقع تويتر، في مصر على مدى يومين، وكان من بين تلك الأغنيات "زي مانتي" التي أثارت جدلا واسعا حول من تكون المقصودة في تلك الأغنية، إذ انقسم الجمهور حول المقصودة حيث اعتبر بعضهم أنها لزوجته الأولى شيرين رضا فيما اعتبر آخرون أنها لزوجته الثانية زينة عاشور.

ولكن عمرو دياب أنهى كل تلك الجدليات بعد نشره لصورته مع الشربيني وتعليقه عليها بـ "زي مانتي"، ليقول إن المقصودة هي الشربيني فقط.

هذا وكان الجمهور الكويتي أول من استمع لأغان جديدة من ألبوم "سهران"، في حفل أحياه "الهضبة" على أرض مدينة المعارض الخميس 13 شباط/ فبراير، ونشر صورا منه عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام".