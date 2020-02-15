شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل، مساء اليوم، الستار على فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فى دورته الرابعة، التى أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الحالى، بحضور حشد كبير من نجوم الفن، وقام بتقديم حفل الختام الإعلامية جاسمين طه زكى، وأخرجه هشام عطوة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم عرض برومو قصير من فعاليات دورة هذا العام، وقال الناقد السينمائى أندرو محسن، المدير الفنى للمهرجان، إن المهرجان حرص على تنوع أفلام المهرجان لإرضاء كافة المشاهدين، كما تمت ترجمة كل أفلام المهرجان لأول مرة وشاهدنا قضايا عديدة تمس واقع المرأة وهو ما لمسه جمهور أسوان، وبجانب العروض أقيمت ورش تقدم لها ألف شاب تم تدريب 210 منهم على طرق صناعة الفيلم، كما قدم المهرجان مطبوعات وتقارير تهتم بالمرأة وتناقش قضاياها، بالإضافة إلى المناقشات السينمائية ومنتدى نوت الذى ركز على ظاهرة زواج الطفلات فى 9 جلسات اجتمع فيها صناع السينما بالحقوقيات والمرأة الأسوانية وحاولنا كثيرا إرضاء كافة الأذواق وسنظل نحاول لتقديم كل ما هو أفضل للجمهور فى أسوان.

ومنحت إدارة المهرجان هذا العام جائزة تكريم المرأة الأسوانية للسيدة مكة إحدى رائدات المرأة فى المجتمع الأسوان، وأهدت جائزتها للرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتورة مايا مرسى، وأعربت عن سعادتها بتكريمها من المهرجان لأن تتويج لعملها التطوعى الذى ستظل تقوم به طالما لها عمر وتحيا.

وقام بتسليم جوائز المهرجان محافظ أسوان اللواء أشرف عطية والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان والدكتورة عزة كامل نائب رئيس هيئة أمناء المهرجان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما.

ووجه الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة، قال فيها إن مهرجان أسوان ينمو بسرعة وكانت الوزيرة تنوى الحضور ولكن لظرف قهرى تعتذر عن عدم حضورها وتوجه شكرها للمهرجان وإدارته ومحافظ أسوان على ما قدموه من جهد كبير أخرج المهرجان فى هذه الصورة المشرفة.

وكرمت إدارة المهرجان فى حفل الختام اليوم 3 من صانعات السينما، وهن المنتجة ناهد فريد شوقى التى أهدت جائزتها لابنها فريد الذى تحل ذكراه اليوم والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النتيجاتيف ليلى السايس، لحرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.

وقامت إدارة مهرجان أسوان بترجمة نسخ الأفلام المشاركة فى دورته الرابعة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة إلى اللغة العربية، حيث نجحت هذا العام فى ترجمة 20 فيلماً ليتمكن جمهور محافظة أسوان من متابعة الأفلام بشكل أفضل خاصة، وأن الحوار عامل رئيسى فى نجاح أى فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام فى ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.

وحرص المهرجان فى دورة هذا العام على إرضاء جمهور السينما فى أسوان، خاصة بعد الإقبال الكبير الذى شهدته الدورة الماضية والحالية من المهرجان فى عروض أفلامه والورش المقامة ضمن فعالياته، وهو ما يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم دائماً.

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ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دى يونج وتضم فى عضويتها المنتج الرومانى أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبينى كافن دى لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير فى عضويتها النجمة المصرية بشرى والناقد السينمائى ماسيمو ليتشى والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصرى كلا من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البندارى والمخرجة ماجى مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبى المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيساً، وعضوية الناقد اللبنانى الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبد الفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان جائزة تقديرية فى مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير فى مواجهة المشاكل والتحديات التى تواجه المرأة، وقامت هذا العام باختيار وتكريم السفيرة ميرفت التلاوى، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة فى مجال قضايا المرأة على المستويين المحلى والدولي.

وافتتح المهرجان فعالياته بالعرض الأول فى الوطن العربى وإفريقيا لفيلم "بعلم الوصول"، وهو من تأليف وإخراج هشام صقر وبطولة النجمة بسمة، وإنتاج محمد حفظي.

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصرى، من خلال عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة من المجتمع.

كما اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولى 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة فى مسابقتى الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما فى عرضهم الأفريقى الأول، وشارك فى مسابقات المهرجان المختلفة 51 فيلما، حيث عرض فى مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى فى مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما عرض فى مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.

وشارك فى مسابقة الفيلم الطويل، الأفلام التالية :"الفيلم الروائى "بعلم الوصول"، الفيلم الروائى Aga's House "منزل آجا"، الفيلم الروائى Alice "أليس"، الفيلم التسجيلى Balole, The Golden Wolf "ذئب بالولى الذهبي"، فيلم التحريك Bombay Rose "زهرة بومباي"، الفيلم التسجيلى Confucian Dream "الحلم الكونفوشيوسي"، الفيلم الروائى Instinct "غريزة"، والفيلم الروائى On the Quiet "فى هدوء"، الفيلم الروائى Pacarrete "بكاريته"، الفيلم الروائى The Names of the Flowers "أسماء الزهور"، الفيلم الروائى "مواسم العطش".

بينما تنافس على جوائز مسابقة الفيلم القصير الفيلم التسجيلى Brigitte "بريجيت"، والفيلم الروائى Extra Safe "آمن جدًا"، والفيلم التسجيلى !Heart, You Deserve That "تستاهل يا قلبي"، الفيلم الروائى Bitter Herb "عشب مرير"، فيلم التحريك Certain poor shepherds "الرعاة الفقراء"، الفيلم التسجيلى Chiyo "تشيو"، فيلم التحريك Daughter "ابنة"، الفيلم الروائى High Tide "مد عالي"، الفيلم الروائى I Will Wait "سأنتظر"، فيلم التحريك Intermission Expedition "رحلة الاستراحة"، الفيلم التسجيلى Pacific "باسيفيك"، الفيلم الروائى Pick a Name "اختر اسمًا"، الفيلم الروائى Roqaia "رقية"، الفيلم التسجيلى Sewing Futures "حياكة المستقبل"، فيلم التحريك Sheep, Wolf and a cup of Tea "الأغنام والذئب وكوب الشاي"، الفيلم التسجيلى The Harvesters "الحاصدون"، الفيلم الروائى Tina "تينا"، الفيلم الروائى To Each Your Sarah "سارة لكل منكم"، الفيلم الروائى To Us, Lonely Ones"من أجلنا، نحن المنعزلون"، الفيلم الروائى Young, but it will pass "شاب، لكنها ستعبر".