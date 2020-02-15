شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى مع كلبها.. آخر ما نشرته كارولين فلاك قبل انتحارها فى شقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منذ ساعات قليلة، عائلة الممثلة والمذيعة الشهيرة كارولين فلاك، عن العثور على جثتها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية، بعد انتحارها أثر الضغوطات النفسية الكبيرة التي تعرض لها الفترة الأخيرة.

وفي جولة داخل حساب مذيعة " Love Island" الذي تمتلك فيه أكثر من 2.4 مليون متابع، كان اخر ما نشرته صورة لها مع كلبها سيلفي قبل ساعات قليلة من انتحارها، وقامت بغلق التعليقات على الصورة والاكتفاء بالأعجاب فقط.

View this post on Instagram ❤️ A post shared by Caroline (@carolineflack) on Feb 13, 2020 at 2:13pm PST Advertisements A post shared by Caroline (@carolineflack) onFeb 13, 2020 at 2:13pm PST

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ 40 عاماً، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها عقب ليلة عيد الحب، وأبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها "عيد حب سعيد، بحبك".

وكانت فلاك ستخضع للمحاكمة بعد أسابيع قليلة بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بيرتون، داخل شقته في ديسمبر الماضي، واصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بالمصباح الكهربائي.



كارولين فلاك

ورفضت عائلة النجمة صاحبة الـ 40 عاماً، التعليق على خبر انتحارها، وأشارت الصحيفة للضغوط النفسية التي تعرضت لها فلاك الفترة الأخيرة، من أزمة اتهامها بالضرب، والتصريحات الصحفية التي تلاحقها منذ فترة.